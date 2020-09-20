Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: Британия возвращает штрафы за нарушение самоизоляции

Воскресенье, 20 сентября 2020, 11:08
фото: Reuters

Наказание за нарушение самоизоляции может составить до 10 тыс. фунтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Новое постановление правительства вступит в силу с 28 сентября. Согласно ей, самоизоляция становится обязательным для лиц, у которых тестированием выявлено корона вирус, а также из тех, кто находился в тесном контакте с инфицированными.

В случае первого нарушения штраф составит 1000 фунтов (500 - для лиц с низким уровнем доходов). В случае повторного нарушения штраф составляет 10 тыс фунтов.

Также возможно наказание в размере 10 тыс фунтов в случае, если первое нарушение признано "грубым".

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы контролировать распространение этого вируса, не допускать заражения наиболее уязвимых людей и спасать жизни", - пояснил действия правительства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране следует ожидать новые ограничения в ближайшее время. "Сейчас мы наблюдаем приближения второй волны ... Боюсь, она неизбежна для нашей страны. Ясно, что мы будем делать просмотр всех мероприятий", - сказал он.

19 сентября во Великобритании было зафиксировано 4222 новых случая заболевания Covid-19 и 27 смертей. Для сравнения, в Украине в этот день зафиксировано 2966 новых случаев заболевания и 41 смертельный случай.

Темы: коронавирусВеликобританиякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоРазработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным

таблицаКоронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер

Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона

Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19

Россия и еще 12 стран выступили в ООН против "Обязанности защищать"

Трамп: Россия украла у США разработки гиперзвуковой ракеты, но у нас есть кое-что мощнее

Все новости...
коронавирус
Коронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер
Украина – на 2 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Латинская Америка хочет присоединиться к COVAX ради вакцины, хотя сроки истекли
Последние новости
11:29
инфографикаВ Киеве за сутки 343 случая коронавируса, десятки больных госпитализировали
11:08
Коронавирус: Британия возвращает штрафы за нарушение самоизоляции
11:02
Марченко рассказал, сколько потрачено средств из COVID-фонда
10:45
видеоРазработчик яда "Новичок" извинился перед Навальным
09:55
Беларусь: правозащитники составляют списки сотен схваченных силовиками людей
09:30
Синоптики обещают украинцам солнечную и теплую погоду
08:49
таблицаКоронавирус: в Украине обнаружили еще 2966 больных, 41 человек умер
08:28
Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона
08:00
Главные новости последних суток: заявления Трампа и Путина, задержания в Минске, восстановление Навального
07:48
Боевики в субботу трижды открывали огонь, ранили бойца вблизи Песков
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!