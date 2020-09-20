Коронавирус: Британия возвращает штрафы за нарушение самоизоляции

Наказание за нарушение самоизоляции может составить до 10 тыс. фунтов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Новое постановление правительства вступит в силу с 28 сентября. Согласно ей, самоизоляция становится обязательным для лиц, у которых тестированием выявлено корона вирус, а также из тех, кто находился в тесном контакте с инфицированными.

В случае первого нарушения штраф составит 1000 фунтов (500 - для лиц с низким уровнем доходов). В случае повторного нарушения штраф составляет 10 тыс фунтов.

Также возможно наказание в размере 10 тыс фунтов в случае, если первое нарушение признано "грубым".

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы контролировать распространение этого вируса, не допускать заражения наиболее уязвимых людей и спасать жизни", - пояснил действия правительства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране следует ожидать новые ограничения в ближайшее время. "Сейчас мы наблюдаем приближения второй волны ... Боюсь, она неизбежна для нашей страны. Ясно, что мы будем делать просмотр всех мероприятий", - сказал он.

19 сентября во Великобритании было зафиксировано 4222 новых случая заболевания Covid-19 и 27 смертей. Для сравнения, в Украине в этот день зафиксировано 2966 новых случаев заболевания и 41 смертельный случай.