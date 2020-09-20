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Рейтинг Макрона знову зростає - опитування

Неділя, 20 вересня 2020, 12:49

Популярність Еммануеля Макрона дещо зросла у вересні, піднявшись до 38% позитивних оцінок.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro, про це свідчить опитування Ifop.

Рівень задоволеності діями президента у вересні зріс із 36% до 38%. Одночасно  рівень незадоволеності впав  з 63% до 62%.

Le Figaro відмічає, попри негативний баланс, популярність Еммануеля Макрона на цьому етапі його терміну в Єлисейському палаці перевищує на 15 пунктів популярність його попередника Франсуа Олланда (23%) після того самого періоду влади, і на шість пунктів - Ніколя Саркозі (32%).

Одночасно опитування фіксує падіння популярності діями прем'єр-міністра Жана Кастека.

Рівень респондентів, задоволених діями голови уряду, знизився на три пункти - з 48% у серпні до 45% у вересні. Відсоток незадоволених залишається стабільним на рівні 46%.

Нагадаємо, раніше американський  соціологічного інституту Pew Research Center повідомляє, що найбільш авторитетним лідером для жителів економічно розвинутих країн є канцлерка Німеччини Ангела Меркель – її діям довіряють 76% респондентів, не довіряють – 19%.

На другому місті -  президент Франції Еммануель Макрон. Його діям довіряють 64% жителів розвинутих  країн, не довіряють - 32%.

Теми: Франціярейтинг


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