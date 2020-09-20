Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг Макрона знову зростає - опитування

Неділя, 20 вересня 2020, 12:49
Рейтинг Макрона знову зростає - опитування

Популярність Еммануеля Макрона дещо зросла у вересні, піднявшись до 38% позитивних оцінок.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro, про це свідчить опитування Ifop.

Рівень задоволеності діями президента у вересні зріс із 36% до 38%. Одночасно  рівень незадоволеності впав  з 63% до 62%.

Le Figaro відмічає, попри негативний баланс, популярність Еммануеля Макрона на цьому етапі його терміну в Єлисейському палаці перевищує на 15 пунктів популярність його попередника Франсуа Олланда (23%) після того самого періоду влади, і на шість пунктів - Ніколя Саркозі (32%).

Одночасно опитування фіксує падіння популярності діями прем'єр-міністра Жана Кастека.

Рівень респондентів, задоволених діями голови уряду, знизився на три пункти - з 48% у серпні до 45% у вересні. Відсоток незадоволених залишається стабільним на рівні 46%.

Нагадаємо, раніше американський  соціологічного інституту Pew Research Center повідомляє, що найбільш авторитетним лідером для жителів економічно розвинутих країн є канцлерка Німеччини Ангела Меркель – її діям довіряють 76% респондентів, не довіряють – 19%.

На другому місті -  президент Франції Еммануель Макрон. Його діям довіряють 64% жителів розвинутих  країн, не довіряють - 32%.

Теми: Франціярейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Франція
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
У Франції до Дня взяття Бастилії розгортають 130 тисяч силовиків, щоб попередити нові заворушення
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: