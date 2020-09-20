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Рейтинг Макрона снова растет - опрос

Воскресенье, 20 сентября 2020, 12:49

Популярность Эммануэля Макрона несколько выросла в сентябре, поднявшись до 38% положительных оценок.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствует опрос Ifop.

Уровень удовлетворенности действиями президента в сентябре вырос с 36% до 38%. Одновременно уровень неудовлетворенности упал с 63% до 62%.

Le Figaro отмечает, несмотря на отрицательный баланс, популярность Эммануэля Макрона на этом этапе его срока в Елисейском дворце превышает 15 пунктов популярность его предшественника Франсуа Олланда (23%) после того же периода власти, и на шесть пунктов - Николя Саркози (32%).

Одновременно опрос фиксирует падение популярности действиями премьер-министра Жана Кастека.

Уровень респондентов, довольных действиями главы правительства, снизился на три пункта - с 48% в августе до 45% в сентябре. Процент недовольных остается стабильным на уровне 46%.

Напомним, ранее американский социологического института Pew Research Center сообщает, что наиболее авторитетным лидером для жителей экономически развитых стран является канцлер Германии Ангела Меркель - ее действиям доверяют 76% респондентов, не доверяют - 19%.

На втором месте - президент Франции Эммануэль Макрона. Его действиям доверяют 64% жителей развитых стран, не доверяют - 32%.

Темы: Франциярейтинг


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