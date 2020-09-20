Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановська розповіла, що обговорює на зустрічах з єврочиновниками

Неділя, 20 вересня 2020, 12:56
фото: belsat

Опонентка Олександра Лукашенка, опозиціонерка Світлана Тихановська на зустрічах з чиновниками ЄС і представниками міжнародних організацій піднімає питання економічної підтримки Білорусі.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню РБК

Деталі: На питання, чи обговорюється на зустрічах з чиновниками ЄС можливість економічної підтримки Білорусі в разі перемоги опозиції, політикиня відповіла ствердно.

Зокрема, за словами Тихановської, прем'єр-міністр Польщі виступив з пропозицією "плану Маршалла" для Білорусі. Вона додала, що про умови і форми підтримки повинні домовлятися професіонали, і в цьому напрямку вже йде робота.

Пряма мова: "Питання про те, що Білорусь потребуватиме допомоги для стабілізації і розвитку економіки, обговорювалося багато разів. Ми говорили про це з лідерами багатьох країн і міжнародних організацій, а також з потенційними інвесторами. Є зацікавленість і бажання допомогти. Всі розуміють, що найкращі умови для інвестицій і розвитку економіки можуть бути забезпечені, коли буде відновлена законність, влада обиратиметься на чесних виборах і буде підзвітна суспільству, а права людини і право власності будуть захищені".

Нагадаємо: У МЗС Білорусі виступили проти можливої участі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської у заходах в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Теми: ТихановськаЄСопозиціяБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися

відеоРозробник отрути "Новічок" вибачився перед Навальним

таблицяКоронавірус: в Україні виявили ще 2966 хворих, 41 людина померла

Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона

Україна – на 2 місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Росія і ще 12 країн виступили в ООН проти "Обов'язку захищати"

Усі новини...
Тихановська
Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися
У МЗС РФ заявили, що ЄС втручається у внутрішні справи Білорусі
Втручання у справи Білорусі: Мінськ проти участі Тихановської у зустрічі Ради ЄС
Останні новини
14:00
відеоПротести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили
13:19
фотоУ центрі Києва проходить акція на підтримку заручників Кремля
13:03
РФ вперше з 2014 року витратить на підтримку економіки більше, ніж на оборону
12:56
Тихановська розповіла, що обговорює на зустрічах з єврочиновниками
12:49
Рейтинг Макрона знову зростає - опитування
12:12
Голова Мінфіну пояснив збільшення видатків на Офіс Зеленського і ДБР
11:58
Тихановська: Білорусь і РФ дружні країни, не хочемо ні з ким сваритися
11:37
Політична криза у Польші: у "ПіС" говорять про дострокові вибори
11:29
інфографікаУ Києві за добу 343 випадки коронавірусу, десятки хворих госпіталізували
11:08
Коронавірус: Британія повертає штрафи за порушення самоізоляції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!