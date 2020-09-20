Тихановська розповіла, що обговорює на зустрічах з єврочиновниками

Опонентка Олександра Лукашенка, опозиціонерка Світлана Тихановська на зустрічах з чиновниками ЄС і представниками міжнародних організацій піднімає питання економічної підтримки Білорусі.

Джерело: інтерв'ю Тихановської виданню РБК

Деталі: На питання, чи обговорюється на зустрічах з чиновниками ЄС можливість економічної підтримки Білорусі в разі перемоги опозиції, політикиня відповіла ствердно.

Зокрема, за словами Тихановської, прем'єр-міністр Польщі виступив з пропозицією "плану Маршалла" для Білорусі. Вона додала, що про умови і форми підтримки повинні домовлятися професіонали, і в цьому напрямку вже йде робота.

Пряма мова: "Питання про те, що Білорусь потребуватиме допомоги для стабілізації і розвитку економіки, обговорювалося багато разів. Ми говорили про це з лідерами багатьох країн і міжнародних організацій, а також з потенційними інвесторами. Є зацікавленість і бажання допомогти. Всі розуміють, що найкращі умови для інвестицій і розвитку економіки можуть бути забезпечені, коли буде відновлена законність, влада обиратиметься на чесних виборах і буде підзвітна суспільству, а права людини і право власності будуть захищені".

Нагадаємо: У МЗС Білорусі виступили проти можливої участі колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської у заходах в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська 21 вересня виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.