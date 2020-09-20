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Тихановская рассказала, что обсуждает на переговорах с еврочиновниками

Воскресенье, 20 сентября 2020, 12:56
фото: belsat

Оппонентка Александра Лукашенко, оппозиционный политик Светлана Тихановская на встречах с чиновниками ЕС и представителями международных организаций поднимает вопрос экономической поддержки Беларуси.

Источник: интервью Тихановской изданию РБК

Детали: На вопрос, обсуждается ли на встречах с чиновниками ЕС возможность экономической поддержки Белоруссии в случае победы оппозиции, политик ответила утвердительно.

В частности, по словам Тихановской, премьер-министр Польши выступил с предложением "плана Маршалла" для Беларуси. Она добавила, что об условиях и формах поддержки должны договариваться профессионалы, и в этом направлении уже идет.

Прямая речь: "Вопрос о том, что Беларусь будет нуждаться в помощи для стабилизации и развития экономики, обсуждался много раз. Мы говорили об этом с лидерами многих стран и международных организаций, а также с потенциальными инвесторами. Есть заинтересованность и желание помочь. Все понимают, что наилучшие условия для инвестиций и развития экономики могут быть обеспечены, когда будет восстановлена законность, власть будет избираться на честных выборах и будет подотчетна обществу, а права человека и право собственности будут защищены".

Напомним: в МИД Беларуси выступили против возможного участия бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская 21 сентября выступит на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Темы: ТихановскаяЕСоппозицияБеларусь


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