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Cанкції ЄС лише завадять діалогу Анкари та Афін – речник Ердогана

Неділя, 20 вересня 2020, 15:47
Cанкції ЄС лише завадять діалогу Анкари та Афін – речник Ердогана
фото: REUTERS/Yoruk Isik

Туреччина та Греція можуть незабаром відновити переговори щодо своїх оскаржуваних середземноморських претензій. Проте цьому діалогу можуть завадити санкції ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, таку заяву зробив прес-секретар президента Туреччини Реджапа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін.

"На даний момент клімат став набагато більш придатним для початку переговорів", - заявив прес-секретар Ердогана.

Втім, за його словами, прийняття ЄС санкції проти Туреччини здатне знизити цей прогрес. "Погрози шантажу та санкцій проти Туреччини не дають результату. Європейські політики вже повинні це знати",- додав Калін.

Нагадаємо, у Греції були розбіжності з Туреччиною з цілої низки питань, зокрема це стосується претензій на вуглеводневі ресурси в регіоні, засновані на суперечливих претензіях з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

Напруженість загострилася минулого місяця після того, як Анкара відправила судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах Середземного моря.

Дійшло й до образ. Зокрема, до МЗС Туреччини викликали посла Греції через образливий заголовок грецької газети про турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Заголовок грецької газети написаний турецькою мовою – Siktir git, Mr. Erdogan, що можна перекласти як "Пішов нах**, пан Ердоган". 

Вже найближчого тижня лідери країн ЄС можуть обговорити санкції проти Анкари. За неофіційними даними, без прийняття цих санкцій Кіпр погрожує блокувати санкції проти Александра Лукашенка та його оточення.

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Теми: санкціїЕрдоганТуреччинаГреціяЄС
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