Санкции ЕС только помешают диалога Анкары и Афин - спикер Эрдогана

Турция и Греция могут вскоре возобновить переговоры о своих оспариваемых средиземноморских претензиях. Однако этому диалогу могут помешать санкции ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Реджапа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

"На данный момент климат стал гораздо более пригодным для начала переговоров", - заявил пресс-секретарь Эрдогана.

Впрочем, по его словам, принятие ЕС санкций против Турции способно снизить этот прогресс.

"Угрозы шантажа и санкций против Турции не дают результата. Европейские политики уже должны это знать", - добавил Калин.

Напомним, в Греции были разногласия с Турцией по целому ряду вопросов, в частности это касается претензий на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря.

Дошло и до оскорблений. В частности, в МИД Турции был вызван посол Греции из-за оскорбительного заголовка греческой газеты о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Заголовок греческой газеты написан на турецком языке - Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как "Пошел нах **, г-н Эрдоган".

Уже ближайшей недели лидеры стран ЕС могут обсудить санкции против Анкары. По неофициальным данным, без принятия этих санкций Кипр угрожает блокировать санкции против Александра Лукашенко и его окружения.