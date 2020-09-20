"Слуги" хочуть розглянути законопроєкт "Про столицю" до виборів

У фракції "Слуга народу" працюють над тим, щоб почати розгляд законопроєкту "Про столицю" до місцевих виборів.

Джерело: голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови однойменної фракції в парламенті Олександр Корнієнко у неділю в ході міської партійної конференції "Слуги народу", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми працюємо над законопроєктом "Про столицю", працюємо над тим, щоб він якомога швидше потрапив до порядку денного сесії Верховної Ради, він є зараз на порядку денному 4 сесії ВРУ.

Ми працюємо зараз із колегами з інших фракцій, із керівництвом фракції, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати і подарувати киянам ту систему управління містом, а закон про Київ – це про управління містом, про результати – чисті, освітлені вулиці, відсутність хаотичною забудови і т.д."

Деталі: Корнієнко також заявив, що "Слуга народу" планує зайняти перше місце на виборах в Києві за партійними списками.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.