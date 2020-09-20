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"Слуги" хотят рассмотреть законопроект "О столице" до выборов

Воскресенье, 20 сентября 2020, 16:50
Слуги хотят рассмотреть законопроект О столице до выборов
фото Дмитрия Ларина, УП

Во фракции "Слуга народа" работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта "О столице" до местных выборов.

Источник: председатель партии "Слуга народа" и первый замглавы одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко в воскресенье в ходе городской партийной конференции "Слуги народа", передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы работаем над законопроектом "О столице", работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он есть сейчас в повестке дня 4 сессии ВРУ.

Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон про Киев – это про управление городом, про результаты – чистые, освещённые улицы, отсутствие хаотичной застройки и т.д."

Детали: Корниенко также заявил, что "Слуга народа" планирует занять первое место на выборах в Киеве по партийным спискам.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Темы: Слуга народаКиеввиборыВерховная Рада
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