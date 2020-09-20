Зеленський запевняє, що мером Києва не обов'язково має бути корінний киянин

Президент Володимир Зеленський вважає, що Києвом може ефективно керувати не тільки корінний киянин.

Джерело: Зеленський у неділю під час презентації Стратегії розвитку Києва від партії "Слуга народу" у внутрішньому дворі університету імені Тараса Шевченка, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В контексті місцевих виборів 25 жовтня часто доводиться чути, що Києвом може ефективно керувати тільки корінний киянин.

Знаєте, ми з вами перебуваємо в університеті Тараса Шевченка, який народився не в Києві, власне, як і Грушевський, Драгоманов, які викладали не тут. Як і, до речі, Євген Патон, міст якого щодня служить киянам, як і названий "київським Гауді" архітектор Городецький.

Ні, це не означає, що Києву не приносили славу люди, народжені тут. Досить згадати Сікорського, Малевича, Лобановського. Просто щоб працювати на благо міста – необов'язково бути "корінним". Обов'язково бути порядним, працьовитим, чесним, талановитим, і вкладати в це місто своє серце і душу.

фото пресслужби президента

Вірю, що саме такою людиною є кандидат на посаду міського голови Києва (від "Слуги народу" - ред.) Ірина Верещук".

Деталі: Говорячи про існуючі проблеми в Києві, Зеленський вказав, що пунктуальність при переміщенні по місту на автомобільному транспорті стала такою ж розкішшю, як і гаряча вода в окремих районах столиці.

Президент нагадав, що минулого року в одному з рейтингів за якістю життя Київ зайняв 173-тє місце, поступившись столиці Габону і Уганди, а серед українських міст, визнаних кращими для життя, Київ не увійшов навіть до першої десятки.

"При цьому Київ серед "лідерів" у рейтингу за рівнем забрудненості повітря, який очолює другий рік поспіль, і рейтингу найдорожчих міст для життя, де Київ щорічно піднімається на десятки позицій вгору", - підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Київ – це дім усіх українців і обличчя країни, і дуже боляче дивитися, як "це обличчя спотворюють хаотичні забудови".