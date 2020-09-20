Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уверяет, что мэром Киева не обязательно должен быть коренной киевлянин

Воскресенье, 20 сентября 2020, 17:13
Зеленский уверяет, что мэром Киева не обязательно должен быть коренной киевлянин
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин.

Источник: Зеленский в воскресенье во время презентации Стратегии развития Киева от партии "Слуга народа" во внутреннем дворе университета имени Тараса Шевченко, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин.

Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно, как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий.

Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу.

 
фото пресс-службы президента

Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева (от "Слуги народа" – ред.) Ирина Верещук".

Детали: Говоря о существующих проблемах в Киеве, Зеленский указал, что пунктуальность при перемещении по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы.

Президент напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

"При этом Киев среди "лидеров" в рейтинге по уровню загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев – это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как "это лицо уродуют хаотические застройки".

Темы: ЗеленскийСлуга народаКиеввиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: