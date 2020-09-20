Зеленский уверяет, что мэром Киева не обязательно должен быть коренной киевлянин

Президент Владимир Зеленский считает, что Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин.

Источник: Зеленский в воскресенье во время презентации Стратегии развития Киева от партии "Слуга народа" во внутреннем дворе университета имени Тараса Шевченко, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В контексте местных выборов 25 октября часто приходится слышать, что Киевом может эффективно управлять только коренной киевлянин.

Знаете, мы с вами находимся в университете Тараса Шевченко, который родился не в Киеве, собственно, как и Грушевский, Драгоманов, которые преподавали не здесь. Как и, кстати, Евгений Патон, мост которого ежедневно служит киевлянам, как и названный "киевским Гауди" архитектор Городецкий.

Нет, это не означает, что Киеву не приносили славу люди, рожденные здесь. Достаточно вспомнить Сикорского, Малевича, Лобановского. Просто чтобы работать на благо города – необязательно быть "коренным". Обязательно быть порядочным, трудолюбивым, честным, талантливым, и вкладывать в этот город свое сердце и душу.

фото пресс-службы президента

Верю, что именно таким человеком является кандидат на должность городского головы Киева (от "Слуги народа" – ред.) Ирина Верещук".

Детали: Говоря о существующих проблемах в Киеве, Зеленский указал, что пунктуальность при перемещении по городу на автомобильном транспорте стала такой же роскошью, как и горячая вода в отдельных районах столицы.

Президент напомнил, что в прошлом году в одном из рейтингов по качеству жизни Киев, к сожалению, занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, Киев не вошел даже в первую десятку.

"При этом Киев среди "лидеров" в рейтинге по уровню загрязненности воздуха, который возглавляет второй год подряд, и рейтинге самых дорогих городов для жизни, где Киев ежегодно поднимается на десятки позиций вверх", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Киев – это дом всех украинцев и лицо страны, и очень больно смотреть, как "это лицо уродуют хаотические застройки".