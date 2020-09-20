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У Білорусі знову затримують учасників протестів

Неділя, 20 вересня 2020, 19:40
У Білорусі знову затримують учасників протестів
Радіо Свобода

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей, відомо про більше 100 затриманих.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода, правозахисний центр "Весна", TUT.BY

Деталі: "Весна" опублікувала імена 67 затриманих в Мінську і 45 – в інших містах, серед яких Гомель, Гродно, Брест, Могильов та інші. Список доповнюється.

Як пише TUT.BY, в акції в Мінську брали участь десятки тисяч людей.

Проспект Незалежності повністю перекрито силовиками.

 
Радіо Свобода

Радіо Свобода повідомляє, що за кількістю учасників марш нагадує попередні шість.

За даними Білоруської асоціації журналістів, біля Палацу незалежності в Мінську затриманий журналіст Денис Борщ.

 
Радіо Свобода

Учасники Маршу солідарності заблокували проспект Незалежності біля площі Якуба Коласа. Площа повністю заповнена учасниками маршу.

 
Радіо Свобода

Біля Оперного театру відбулися затримання.

 
Радіо Свобода

Люди підійшли до кордону силовиків, встановленого після перетину проспекту Незалежності та вулиці Козлова, ближче до площі Перемоги. Проспект перекритий системою "Рубіж", іншою спецтехнікою, кількома рядами силовиків.

Силовики включили сирени на спецтехніці. Перехрестя Незалежності-Козлова заповнене протестувальниками. За оцінкою Радіо Свобода, на перехресті може перебувати до тисячі силовиків.

"Марш солідарності" повернувся з проспекту Незалежності на вулицю Козлова.

Силовики почали розсікати колону за допомогою системи "Рубіж". Люди тікали в різні боки. Також перекриті виходи у двір.

На проспекті Незалежності біля гімназії №23 почалися затримання. Марш розбили на різні колони. Люди намагаються відходити великими групами.

Затримання проходили на вулицях Змітрака Бядулі й Козлова, а також на вулиці Богдановича, біля казино "Біла вежа".

У Могильові затримані двоє журналістів телеканалу "Белсат" Аліна Скрабунова і Олександр Сидаревський. Вони в Ленінському РВВС.

У Бресті відбулися жорсткі сутички ОМОНу з протестуювальниками.

В міліцію полетіли пляшки. Почалися жорсткі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети Бінокль, міліція провела попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

У Гродно керівник Гродненського ОМОНу Віктор Крауцевич особисто затримав мітингувальника у Віленському провулку.

Передісторія:

  • У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
  • Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
  • Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
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