У Білорусі знову затримують учасників протестів

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей, відомо про мінімум 67 затриманих.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода, правозахисний центр "Весна", TUT.BY

Деталі: "Весна" опублікувала імена 30 затриманих в Мінську і 37 – в інших містах, серед яких Гомель, Гродно, Брест, Могильов. Список доповнюється.

Як пише TUT.BY, в акції в Мінську беруть участь десятки тисяч людей.

Проспект Незалежності повністю перекрито силовиками.

Радіо Свобода

Радіо Свобода повідомляє, що за кількістю учасників марш уже нагадує попередні шість.

За даними Білоруської асоціації журналістів, біля Палацу незалежності в Мінську затриманий журналіст Денис Борщ.

Радіо Свобода

Учасники Маршу солідарності заблокували проспект Незалежності біля площі Якуба Коласа. Люди продовжують рух по вулиці Віри Хоружи. Площа Якуба Коласа повністю заповнена учасниками маршу.

Радіо Свобода

Біля Оперного театру відбулися затримання.

Радіо Свобода

Люди підійшли до кордону силовиків, встановленого після перетину проспекту Незалежності та вулиці Козлова, ближче до площі Перемоги. Проспект перекритий системою "Рубіж", іншою спецтехнікою, кількома рядами силовиків.

У Могильові затримані двоє журналістів телеканалу "Белсат" Аліна Скрабунова і Олександр Сидаревський. Вони в Ленінському РВВС.

У Бресті відбулися жорсткі сутички ОМОНу з протестуювальниками.

В міліцію полетіли пляшки. Почалися жорсткі затримання, натовп намагається захистити людей. За повідомленням місцевої газети Бінокль, міліція провела попереджувальний постріл у повітря. Також було застосовано сльозогінний газ.

У Гродно керівник Гродненського ОМОНу Віктор Крауцевич особисто затримав мітингувальника у Віленському провулку.