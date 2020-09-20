В Беларуси снова задерживают участников протестов

В разных городах Беларуси на акциях протеста в воскресенье задерживают людей, известно о минимум 67 задержаниях.

Источник: белорусская служба Радио Свобода, правозащитный центр "Весна", TUT.BY

Детали: "Весна" опубликовала имена 30 задержанных в Минске и 37 – в других городах, среди которых Гомель, Гродно, Брест, Могилев. Список дополняется.

Как пишет TUT.BY, в акции в Минске принимают участие десятки тысяч людей.

Проспект Независимости полностью перекрыт силовиками.

Радио Свобода

Радио Свобода сообщает, что по количеству участников марш уже напоминает предыдущие шесть.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, возле Дворца независимости в Минске задержан журналист Денис Борщ.

Радио Свобода

Участники Марша солидарности заблокировали проспект Независимости возле площади Якуба Коласа. Люди продолжают движение по улице Веры Хоружи. Площадь Якуба Коласа полностью заполнена участниками марша.

Радио Свобода

Возле Оперного театра произошли задержания.

Радио Свобода

Люди подошли к блоку силовиков, открытому после пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова, ближе к площади Победы. Проспект перекрыт системой "Рубеж", другой спецтехникой, несколькими рядами силовиков.

В Могилеве задержаны двое журналистов телеканала "Белсат" Алина Скрабунова и Александр Сидаревский. Они в Ленинском РОВД.

В Бресте произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими.

В милицию полетели бутылки. Начались жестокие задержания, толпа пытается защитить людей. По сообщению местной газеты Бинокль, милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.

В Гродно руководитель Гродненского ОМОНа Виктор Крауцевич лично задержал митингующего в Виленском переулке.