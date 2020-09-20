В Беларуси снова задерживают участников протестов
В разных городах Беларуси на акциях протеста в воскресенье задерживают людей, известно о более 100 задержанных.
Источник: белорусская служба Радио Свобода, правозащитный центр "Весна", TUT.BY
Детали: "Весна" опубликовала имена 67 задержанных в Минске и 45 – в других городах, среди которых Гомель, Гродно, Брест, Могилев и другие. Список дополняется.
Как пишет TUT.BY, в акции в Минске принимали участие десятки тысяч людей.
Проспект Независимости полностью перекрыт силовиками.
Радио Свобода сообщает, что по количеству участников марш напоминает предыдущие шесть.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, возле Дворца независимости в Минске задержан журналист Денис Борщ.
Участники Марша солидарности заблокировали проспект Независимости возле площади Якуба Коласа. Площадь полностью заполнена участниками марша.
Возле Оперного театра произошли задержания.
Люди подошли к блоку силовиков, открытому после пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова, ближе к площади Победы. Проспект перекрыт системой "Рубеж", другой спецтехникой, несколькими рядами силовиков.
Силовики включили сирены на спецтехнике. Перекресток Независимости-Козлова заполнен протестующими. По оценке Радио Свобода, на перекрестке может находиться до тысячи силовиков.
"Марш солидарности" вернулся с проспекта Независимости на улицу Козлова.
Силовики начали рассекать колонну с помощью системы "Рубеж". Люди убегали в разные стороны. Также перекрыты выходы во двор.
На проспекте Независимости возле гимназии №23 начались задержания. Марш разбили на разные колонны. Люди стараются уходить большими группами.
Задержания проходили на улицах Змитрака Бядули и Козлова, а также на улице Богдановича, возле казино "Белая башня".
В Могилеве задержаны двое журналистов телеканала "Белсат" Алина Скрабунова и Александр Сидаревский. Они в Ленинском РОВД.
В Бресте произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими.
В милицию полетели бутылки. Начались жестокие задержания, толпа пытается защитить людей. По сообщению местной газеты Бинокль, милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.
В Гродно руководитель Гродненского ОМОНа Виктор Крауцевич лично задержал митингующего в Виленском переулке.
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.