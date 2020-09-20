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У Києві пройшла акція на підтримку протестувальників Білорусі

Неділя, 20 вересня 2020, 19:12
Радіо Свобода

У Києві на Майдані Незалежності та біля посольства Білорусі пройшла акція на підтримку протестуючих білорусів.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

 
всі фото Радіо Свобода

Деталі: В акції взяли участь близько 100 українських і білоруських активістів, які вимагали звільнення політв'язнів і припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів.

Активісти пройшли маршем від Майдану Незалежності, вулицями Хрещатик і Богдана Хмельницького, до вулиці Кацюбинського, де розташоване посольство Білорусі в Україні.

Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і один великий, довжиною більше 10 метрів.

 

Один прапор був вивішений на пам'ятнику Володимиру Короткевичу поруч із дипмісією.

 

Активісти кричали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам" і разом заспівали пісню Brutto "Грай". В кінці акції учасники почепили біло-червоно-білі стрічки на дерева біля посольства.

Передісторія:

  • У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
  • Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
  • Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Теми: КиївакціїБілорусь


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