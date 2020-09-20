У Києві пройшла акція на підтримку протестувальників Білорусі

У Києві на Майдані Незалежності та біля посольства Білорусі пройшла акція на підтримку протестуючих білорусів.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

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Деталі: В акції взяли участь близько 100 українських і білоруських активістів, які вимагали звільнення політв'язнів і припинення насильства правоохоронних органів проти мирних демонстрантів.

Активісти пройшли маршем від Майдану Незалежності, вулицями Хрещатик і Богдана Хмельницького, до вулиці Кацюбинського, де розташоване посольство Білорусі в Україні.

Традиційно вони тримали біло-червоно-білі прапори і один великий, довжиною більше 10 метрів.

Один прапор був вивішений на пам'ятнику Володимиру Короткевичу поруч із дипмісією.

Активісти кричали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам" і разом заспівали пісню Brutto "Грай". В кінці акції учасники почепили біло-червоно-білі стрічки на дерева біля посольства.

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