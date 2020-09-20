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В Киеве прошла акция в поддержку протестующих Беларуси

Воскресенье, 20 сентября 2020, 19:12
В Киеве прошла акция в поддержку протестующих Беларуси
Радио Свобода

В Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

 
Все фото - Радио Свобода

Детали: В акции приняли участие около 100 украинских и белорусских активистов, которые требовали освобождения политзаключенных и прекращения насилия правоохранительных органов против мирных демонстрантов.

Активисты прошли маршем от Майдана Независимости, по улицам Крещатик и Богдана Хмельницкого, до улицы Кацюбинского, где находится посольство Беларуси в Украине.

Традиционно они держали бело-красно-белые флаги и один большой, длиной более 10 метров.

 

Один флаг был вывешен на памятнике Владимиру Короткевичу рядом с дипмиссией.

 

Активисты кричали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам" и вместе спели песню Brutto "Грай". В конце акции участники повесили бело-красно-белые ленты на деревья возле посольства.

Предыстория:

  • В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
  • После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
  • Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

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Темы: КиевакцииБеларусь
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