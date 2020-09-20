В Киеве прошла акция в поддержку протестующих Беларуси

В Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.

Источник: белорусская служба Радио Свобода

Все фото - Радио Свобода

Детали: В акции приняли участие около 100 украинских и белорусских активистов, которые требовали освобождения политзаключенных и прекращения насилия правоохранительных органов против мирных демонстрантов.

Активисты прошли маршем от Майдана Независимости, по улицам Крещатик и Богдана Хмельницкого, до улицы Кацюбинского, где находится посольство Беларуси в Украине.

Традиционно они держали бело-красно-белые флаги и один большой, длиной более 10 метров.

Один флаг был вывешен на памятнике Владимиру Короткевичу рядом с дипмиссией.

Активисты кричали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам" и вместе спели песню Brutto "Грай". В конце акции участники повесили бело-красно-белые ленты на деревья возле посольства.

Предыстория: