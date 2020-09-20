В Киеве прошла акция в поддержку протестующих Беларуси
В Киеве на Майдане Независимости и возле посольства Беларуси прошла акция в поддержку протестующих белорусов.
Источник: белорусская служба Радио Свобода
Детали: В акции приняли участие около 100 украинских и белорусских активистов, которые требовали освобождения политзаключенных и прекращения насилия правоохранительных органов против мирных демонстрантов.
Активисты прошли маршем от Майдана Независимости, по улицам Крещатик и Богдана Хмельницкого, до улицы Кацюбинского, где находится посольство Беларуси в Украине.
Традиционно они держали бело-красно-белые флаги и один большой, длиной более 10 метров.
Один флаг был вывешен на памятнике Владимиру Короткевичу рядом с дипмиссией.
Активисты кричали "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам" и вместе спели песню Brutto "Грай". В конце акции участники повесили бело-красно-белые ленты на деревья возле посольства.
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.