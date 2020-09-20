Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану

Неділя, 20 вересня 2020, 21:10

Віцепрем'єр Узбекистану Уктам Барноєв, який майже 2 місяці лікувався від COVID-19, помер на 57-му році життя.

Джерело: Sputnik Узбекистан

Деталі: Інформацію про смерть віцепрем'єра підтвердили в хокіміяті Бухарської області.

Барноєв тривалий час лікувався від COVID-19, який йому діагностували в кінці липня. Він проходив лікування у приватній клініці Akfa Medline.

За непідтвердженими даними, незадовго до смерті Барноєв також спостерігався в Німеччині.

В уряді Узбекистану Барноєв курирував аграрну і продовольчу сферу країни.

Посаду заступника прем'єрміністра він займав з лютого 2020 року.

До цього, з грудня 2016 року по лютий 2020-го, Барноєв був хокімом Бухарської області.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

відеоПротести у Мінську: в центр міста стягнули спецтехніку, станції метро закрили

Усі новини...
коронавірус
Німці більше бояться Трампа, аніж коронавірусу – опитування
Коронавірус: Британія повертає штрафи за порушення самоізоляції
Коронавірус: в Україні виявили ще 2966 хворих, 41 людина померла
Останні новини
21:27
фотоНа пивзаводі у Києві стався вибух, є постраждалі
21:10
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
20:40
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
20:27
Новини економіки: транш МВФ, дефолт, гроші з COVID-фонду
19:59
У поліції розповіли про другий день святкування хасидів в Умані
19:40
оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів
19:12
фотоУ Києві пройшла акція на підтримку протестувальників Білорусі
18:40
Під час Прайду в Запоріжжі радикал дістав зброю: ненавидить ЛГБТ
18:28
Бойовики стріляли біля Новоолександрівки
17:44
Коронавірус: влада Мюнхену забороняє алкоголь на території Октоберфесту
Усі новини...