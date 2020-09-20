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Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану

Неділя, 20 вересня 2020, 21:10
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану

Віцепрем'єр Узбекистану Уктам Барноєв, який майже 2 місяці лікувався від COVID-19, помер на 57-му році життя.

Джерело: Sputnik Узбекистан

Деталі: Інформацію про смерть віцепрем'єра підтвердили в хокіміяті Бухарської області.

Барноєв тривалий час лікувався від COVID-19, який йому діагностували в кінці липня. Він проходив лікування у приватній клініці Akfa Medline.

За непідтвердженими даними, незадовго до смерті Барноєв також спостерігався в Німеччині.

В уряді Узбекистану Барноєв курирував аграрну і продовольчу сферу країни.

Посаду заступника прем'єрміністра він займав з лютого 2020 року.

До цього, з грудня 2016 року по лютий 2020-го, Барноєв був хокімом Бухарської області.

Теми: коронавірус
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