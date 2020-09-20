Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
Неділя, 20 вересня 2020, 21:10
Віцепрем'єр Узбекистану Уктам Барноєв, який майже 2 місяці лікувався від COVID-19, помер на 57-му році життя.
Джерело: Sputnik Узбекистан
Деталі: Інформацію про смерть віцепрем'єра підтвердили в хокіміяті Бухарської області.
Барноєв тривалий час лікувався від COVID-19, який йому діагностували в кінці липня. Він проходив лікування у приватній клініці Akfa Medline.
За непідтвердженими даними, незадовго до смерті Барноєв також спостерігався в Німеччині.
В уряді Узбекистану Барноєв курирував аграрну і продовольчу сферу країни.
Посаду заступника прем'єрміністра він займав з лютого 2020 року.
До цього, з грудня 2016 року по лютий 2020-го, Барноєв був хокімом Бухарської області.