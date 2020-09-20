Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана

Воскресенье, 20 сентября 2020, 21:10
От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана

Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, который почти 2 месяца лечился от COVID-19, умер на 57-м году жизни.

Источник: Sputnik Узбекистан

Детали: Информацию о смерти вице-премьера подтвердили в хокимияте Бухарской области.

Барноев продолжительное время лечился от COVID-19, который ему диагностировали в конце июля. Он проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

По неподтвержденным данным, незадолго до смерти Барноев также наблюдался в Германии.

Справка: В правительстве Узбекистана Барноев курировал аграрную и продовольственную сферу страны.

Пост заместителя премьер-министра он занимал с февраля 2020 года.

До этого, с декабря 2016 года по февраль 2020-го, Барноев был хокимом Бухарской области.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: