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На пивзаводі у Києві стався вибух, є постраждалі

Неділя, 20 вересня 2020, 21:27
Facebook Євгена Шевченка

Внаслідок вибуху на пивзаводі Carlsberg Ukraine у неділю постраждали двоє людей.

Джерело: поліція Києва, гендиректор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко в Facebook

Деталі: До поліції Києва о 16 годині надійшло повідомлення про те, що на підприємстві по вулиці Пирогівський шлях у Голосіївському районі стався вибух.

За попередньою інформацією поліції, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Їм надається медична допомога.

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

 
фото з Facebook Шевченка

Водночас генеральний директор Carlsberg Ukraine Євген Шевченко повідомив, що вибух стався на Київському пивоварному заводі Carlsberg Ukraine.

Дослівно Шевченко: "Інтернет почали заповнювати новини про вибух на нашому київському заводі. Це правда, вибух стався близько 16.00, коли двоє працівників підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд.

 

Один з них отримав садна, госпіталізація не знадобилася. Дах очисних споруд пошкоджено – сьогодні всім нам дуже пощастило, що відбулися так легко.

Попередня версія – вибух газового балону внаслідок порушення працівниками підрядника техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Ведеться розслідування".

Українська правда
Теми: вибухКиїв


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