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На пивзаводе в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие

Воскресенье, 20 сентября 2020, 21:27
На пивзаводе в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие
Facebook Евгения Шевченко

В результате взрыва на пивзаводе Carlsberg Ukraine в воскресенье пострадали два человека.

Источник: полиция Киева, гендиректор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко в Facebook

Детали: В полицию Киева в 16 часов поступило сообщение о том, что на предприятии по улице Пироговский путь в Голосеевском районе произошел взрыв.

По предварительной информации полиции, во время сварочных работ произошел взрыв, в результате чего двое работников учреждения получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

 
фото с Facebook Шевченко

В то же время, генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко сообщил, что взрыв произошел на Киевском пивоваренном заводе Carlsberg Ukraine.

Дословно Шевченко: "Интернет начали заполнять новости про взрыв на нашем киевском заводе. Это правда, взрыв произошел около 16.00, когда два работника подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений.

 

Один из них получил ссадины, госпитализация не потребовалась. Крыша очистных сооружений повреждена – сегодня всем нам очень повезло, что отделались так легко.

Предварительная версия – взрыв газового баллона вследствие нарушения работниками подрядчика техники безопасности при проведении сварочных работ. Ведется расследование". 

Украинская правда

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Темы: взрывКиев
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