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В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом

Понеділок, 21 вересня 2020, 00:24

Станом на 20 вересня в Чернівецькій області COVID-19 діагностували у 13 165 людей.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Відзавтра в області починає діяти нове епідемічне зонування. Хочу ще раз наголосити – це не скасування обмежень, а тільки їх послаблення. Ми продовжуємо перебувати в умовах адаптивного карантину. Так, справді, у деяких населених пунктах нашої області діти уперше із березня сядуть за парти та підуть до садочків. Але це не привід зітхнути з полегшенням. Це сигнал, що за ними треба спостерігати ще пильніше. Увага до здоров’я перш за все. Бережіть себе та близьких".

 

Деталі: 20 вересня в Україні COVID-19 діагностували у 2966 людей. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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