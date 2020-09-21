В Черновицкой области уже более 13 тысяч заражений коронавирусом

По состоянию на 20 сентября в Черновицкой области COVID-19 диагностировали у 13 165 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "С завтрашнего дня в области начинает действовать новое эпидемическое зонирование. Хочу еще раз подчеркнуть - это не отмена ограничений, а только их ослабление. Мы продолжаем находиться в условиях адаптивного карантина. Да, действительно, в некоторых населенных пунктах нашей области дети впервые с марта сядут за парты и пойдут в садики. Но это не повод вздохнуть с облегчением. Это сигнал, что за ними надо наблюдать еще пристальнее. Внимание к здоровью прежде всего. Берегите себя и близких".

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