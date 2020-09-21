Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У світі вже 31 млн випадків коронавірусу

Понеділок, 21 вересня 2020, 02:09

20 вересня у світі COVID-19 виявили у 241 тисяча людей. Померло в цей день 3864 пацієнтів.  

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 241 628 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 38 тисяч хворих в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на 21 вересня у світі зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей. 964 735 пацієнтів померло.

Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Читайте також: Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Усі новини...
коронавірус
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
Останні новини
02:28
Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа
02:09
У світі вже 31 млн випадків коронавірусу
01:11
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
00:24
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
23:39
Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків
22:57
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
22:38
У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає
21:27
фотоНа пивзаводі у Києві стався вибух, є постраждалі
21:10
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
20:40
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!