Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В мире уже 31 млн случаев коронавируса

Понедельник, 21 сентября 2020, 02:09

20 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 244 000 человек. Умерло в этот день 3455 пациентов.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 314 097 случаев заражения коронавируса. В частности 38 000 больных в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на 20 сентября в мире зафиксировано 31,2 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 миллиона человек. 956 350 пациентов умерли.

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира

Студенческий парламент КНУ имени Шевченко возмущен мероприятием "Слуги народа"

обновлено, фото, видеоВ Беларуси снова задерживают участников протестов

фото, видео"Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план

Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевраду

Без изменения постановления о местных выборах РФ заблокирует работу ТКГ – Кравчук

Все новости...
коронавирус
УЗ возобновила продажу билетов на поезда из городов, которые вышли из "красной зоны" COVID-19
В Черновицкой области уже более 13 тысяч заражений коронавирусом
От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана
Последние новости
03:13
В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России
02:28
Задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа
02:09
В мире уже 31 млн случаев коронавируса
01:11
УЗ возобновила продажу билетов на поезда из городов, которые вышли из "красной зоны" COVID-19
00:24
В Черновицкой области уже более 13 тысяч заражений коронавирусом
23:39
После разгона акции в Бресте в Telegram опубликовали данные силовиков города
22:57
Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира
22:38
В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет
21:27
фотоНа пивзаводе в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие
21:10
От коронавируса умер вице-премьер Узбекистана
Все новости...