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У Китаї COVID-19 виявили на упаковці з морепродуктами з Росії

Понеділок, 21 вересня 2020, 03:13
У Китаї COVID-19 виявили на упаковці з морепродуктами з Росії

Центр по контролю та профілактиці захворювань в китайській провінції Цзілінь повідомив про виявлення COVID-19 на упаковці з замороженими кальмарами з Росії.

Джерело: Xinhua

Деталі: COVID-19 виявили під час стандартної перевірки товарів, що проходила в столиці провінції Цзілінь, місті Чанчунь.

Видання зазначає, що всіх, хто контактував із упаковкою, відправили на двотижневий карантин.

Людей, які могли купити заражену продукцію китайська влада просить пройти тест на коронавірус.

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Теми: коронавірусРосіяКитай
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