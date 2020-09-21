Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Китаї COVID-19 виявили на упаковці з морепродуктами з Росії

Понеділок, 21 вересня 2020, 03:13

Центр по контролю та профілактиці захворювань в китайській провінції Цзілінь повідомив про виявлення COVID-19 на упаковці з замороженими кальмарами з Росії.

Джерело: Xinhua

Деталі: COVID-19 виявили під час стандартної перевірки товарів, що проходила в столиці провінції Цзілінь, місті Чанчунь.

Видання зазначає, що всіх, хто контактував із упаковкою, відправили на двотижневий карантин.

Людей, які могли купити заражену продукцію китайська влада просить пройти тест на коронавірус.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Читайте також: Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: коронавірусРосіяКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Усі новини...
коронавірус
У світі вже 31 млн випадків коронавірусу
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
Останні новини
02:28
Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа
02:09
У світі вже 31 млн випадків коронавірусу
01:11
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
00:24
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
23:39
Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків
22:57
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
22:38
У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає
21:27
фотоНа пивзаводі у Києві стався вибух, є постраждалі
21:10
Від коронавірусу помер віцепрем'єр Узбекистану
20:40
Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"
Усі новини...