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В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России

Понедельник, 21 сентября 2020, 03:13

Центр по контролю и профилактике заболеваний в китайской провинции Цзилинь сообщил об обнаружении COVID-19 на упаковке с замороженными кальмарами из России.

Источник: Xinhua

Детали: COVID-19 обнаружили во время стандартной проверки товаров, проходившей в столице провинции Цзилинь, городе Чанчунь.

Издание отмечает, что всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на двухнедельный карантин.

Людей, которые могли купить зараженную продукцию китайские власти просит пройти тест на коронавирус.

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Темы: коронавирусРосcияКитай


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