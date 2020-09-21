Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд в США заблокував виконання указу Трампа щодо блокування WeChat та TikTok

Понеділок, 21 вересня 2020, 04:13

Федеральний суд США заблокував виконання указу президента Дональда Трампа, який з 20 вересня блокував роботу китайського месенджера WeChat.

Джерело: CNN

Деталі: Суд зазначив, що указ порушує Першу поправку до Конституції США, в якій зокрема йдеться про свободу слова.

Цьому передувало: Дональд Трамп доручив заборонити додатки WeChat та TikTok у США, посилаючись на міркування національної безпеки. Представники служби безпеки США побоюються, що зокрема дані, зібрані власником TikTok, можуть бути передані уряду Китаю.

Власник TikTok, ByteDance, заперечував звинувачення в тому, що він контролюється правлячою Комуністичної партією Китаю чи ділиться з нею даними.

Довідка: Скандал навколо додатку для обміну відео TikTok виник у період загострення напруженості між адміністрацією Дональда Трампа і урядом Китаю через низку питань, включаючи торгові суперечки, протести в Гонконзі і дії Пекіна у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

TikTok збирає призначені для користувача дані, включаючи те, які відео люди дивляться і коментують, дані про місце розташування, моделі телефону і навіть про те, як люди друкують. У додатку - близько 800 мільйонів активних користувачів по всьому світу щомісяця, більшість – у США та Індії.

Індія вже заблокувала TikTok, а також інші китайські програми. Австралія, яка вже заборонила Huawei і виробника телекомунікаційного устаткування ZTE, також розглядає питання про заборону TikTok.

Читайте також: Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Теми: СШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

фото, відео"Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради і свій план

Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Без зміни постанови про місцеві вибори РФ блокуватиме роботу ТКГ — Кравчук

Усі новини...
США
Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа
ЗМІ: Oracle і Walmart можуть заплатити за американський сегмент TikTok $12 млрд
Facebook звинувачують у шпигуванні за користувачами через камеру смартфона
Останні новини
04:47
Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі
04:13
Суд в США заблокував виконання указу Трампа щодо блокування WeChat та TikTok
03:13
У Китаї COVID-19 виявили на упаковці з морепродуктами з Росії
02:28
Затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа
02:09
У світі вже 31 млн випадків коронавірусу
01:11
УЗ відновила продаж квитків на поїзди з міст, котрі вийшли з "червоної зони" COVID-19
00:24
В Чернівецькій області вже понад 13 тисяч заражень коронавірусом
23:39
Після розгону акції в Бресті у Telegram опублікували дані місцевих силовиків
22:57
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
22:38
У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!