Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Суд в США заблокировал указ Трампа по WeChat и TikTok

Понедельник, 21 сентября 2020, 04:13

Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.

Источник: CNN

Детали: Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой в частности говорится о свободе слова.

Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.

Владелец TikTok, ByteDance, отрицал обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.

Справка: Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.

TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.

Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.

Читайте также: Удалить TikTok: почему США хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть

Темы: СШАТрамп


powered by lun.ua
Главное сегодня

Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира

Студенческий парламент КНУ имени Шевченко возмущен мероприятием "Слуги народа"

обновлено, фото, видеоВ Беларуси снова задерживают участников протестов

фото, видео"Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета и свой план

Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевраду

Без изменения постановления о местных выборах РФ заблокирует работу ТКГ – Кравчук

Все новости...
США
Задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа
СМИ: Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok $12 млрд
Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона
Последние новости
04:47
Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
04:13
Суд в США заблокировал указ Трампа по WeChat и TikTok
03:13
В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке с морепродуктами из России
02:28
Задержали женщину, которую подозревают в попытке отравить Трампа
02:09
В мире уже 31 млн случаев коронавируса
01:11
УЗ возобновила продажу билетов на поезда из городов, которые вышли из "красной зоны" COVID-19
00:24
В Черновицкой области уже более 13 тысяч заражений коронавирусом
23:39
После разгона акции в Бресте в Telegram опубликовали данные силовиков города
22:57
Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира
22:38
В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!