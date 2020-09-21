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Суд в США заблокировал указ Трампа по WeChat и TikTok

Понедельник, 21 сентября 2020, 04:13
Суд в США заблокировал указ Трампа по WeChat и TikTok

Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.

Источник: CNN

Детали: Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой в частности говорится о свободе слова.

Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.

Владелец TikTok, ByteDance, отрицал обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.

Справка: Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.

TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.

Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.

Читайте также: Удалить TikTok: почему США хотят заблокировать популярную китайскую соцсеть

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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