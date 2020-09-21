Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі
Понеділок, 21 вересня 2020, 05:27
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що на переговорах з Олександром Лукашенко, який зараз виконує обов'язки президента Білорусі, Володимир Путін підтримав проведення конституційної реформи в Білорусі.
Джерело: етер програми "Москва. Кремль. Путін", передає ТАСС
Пряма мова Пєскова: "Звичайно ж, події останніх тижнів в Білорусі не могли не справити вплив. Крім того, ми знаємо ініціативу президента Лукашенка про проведення конституційної реформи, про запуск відповідного процесу, і ця тематика також зачіпалася і ця ініціатива також була підтримана президентом Путіним".
Передісторія:
- У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
- Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
- Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.