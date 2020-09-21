Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.

Источник: эфир программы "Москва. Кремль. Путин", передает ТАСС

Прямая речь Пескова: "Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным".

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