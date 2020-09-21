Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси
Понедельник, 21 сентября 2020, 05:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.
Источник: эфир программы "Москва. Кремль. Путин", передает ТАСС
Прямая речь Пескова: "Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным".
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.