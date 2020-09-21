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Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси

Понедельник, 21 сентября 2020, 05:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.

Источник: эфир программы "Москва. Кремль. Путин", передает ТАСС

Прямая речь Пескова: "Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным".

Предыстория:

  • В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
  • После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
  • Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.

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Темы: ПутинЛукашенко
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