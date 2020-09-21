У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих
За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини.
Джерело: дані РНБО
Деталі: У Києві виявлено 275 нових випадків і 2 летальних. У Київській області – ще 136 людей захворіли, без жертв.
У Харківські області – 245 нових випадків, 1 летальний.
У Львівській області – 201 новий хворий, 5 хворих померли.
У Хмельницькій області – 192 нових випадки, 1 людина померла.
У Тернопільській області – 192 нових випадки, 2 летальних.
В Одеській області – 188 нових випадків, без жертв.
В Івано-Франківській області – 156 нових випадків, 3 летальних.
У Дніпропетровській області – 136 нових хворих, без жертв.
У Чернівецькій області – 123 нових випадки, 1 людина померла.
У Рівненській області – 118 випадків, без летальних.
Загалом за час пандемії, тобто з початку березня, в Україні COVID-19 виявили у 178 353 осіб, із них 3 583 померли, а 78 184 одужали.
Зараз на коронавірусну хворобу страждають 96 586 жителів України.