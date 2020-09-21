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У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих

Понеділок, 21 вересня 2020, 09:09

За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини.

Джерело: дані РНБО

Деталі: У Києві виявлено 275 нових випадків і 2 летальних. У Київській області – ще 136 людей захворіли, без жертв.

У Харківські області – 245 нових випадків, 1 летальний.

У Львівській області – 201 новий хворий, 5 хворих померли.   

У Хмельницькій області – 192 нових випадки, 1 людина померла.

У Тернопільській області – 192 нових випадки, 2 летальних.

В Одеській області – 188 нових випадків, без жертв.

В Івано-Франківській області – 156 нових випадків, 3 летальних.

У Дніпропетровській області – 136 нових хворих, без жертв.

У Чернівецькій області – 123 нових випадки, 1 людина померла.

У Рівненській області – 118 випадків, без летальних.

 

Загалом за час пандемії, тобто з початку березня, в Україні COVID-19 виявили у 178 353 осіб, із них 3 583 померли, а 78 184 одужали.

Зараз на коронавірусну хворобу страждають 96 586 жителів України.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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