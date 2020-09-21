В воскресенье COVID-19 подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных

За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Источник: данные СНБО

Детали: В Киеве подтверждены 275 новых случаев и 2 летальных. В Киевской области – еще 136 человек заболели, без жертв.

В Харьковские области – 245 новых случаев (Харьков – 175 случаев), 1 летальный.

Во Львовской области - 201 новый больной (Львов – 95), 5 заболевших скончались.

В Хмельницкой области – 192 новых случая, 1 человек умер.

В Тернопольской области – 192 новых случая, 2 летальных.

В Одесской области – 188 новых случаев, без жертв.

В Ивано-Франковской области – 156 новых случаев, 3 летальных.

В Днепропетровской области – 136 новых больных, без жертв.

В Черновицкой области – 123 новых случая, 1 человек умер.

В Ровенской области – 118 случаев, без летальных.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 493 больных.

Из всех выявленных за сутки больных: 170 – дети, 75 – медработники (с марта коронавирус подхватили, по официальным данным, 11 664 ребенка и 13 905 медработников).

В воскресенье было совершено 22 188 тестирований: из них 19 788 методом ПЦР и 2400 методом ИФА.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализировали 493 больных.

Из всех выявленных за сутки больных: 170 – дети, 75 – медработники (с марта коронавирус подхватили, по официальным данным, 11 664 ребенка и 13 905 медработников).

В воскресенье было совершено 22 188 тестирований: из них 19 788 методом ПЦР и 2400 методом ИФА.

Всего за время пандемии, то есть с начала марта, в Украине COVID-19 обнаружили у 178 353 человек, из них 3 583 умерли, а 78 184 выздоровели.

Сейчас коронавирусной болезнью страдают 96 586 жителей Украины.