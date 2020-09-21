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Лівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі

Понеділок, 21 вересня 2020, 10:03
Лівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі
Задимлене повітря, вулиця Кошиця

На лівому березі Києва будинки між Позняками й Дарницею огорнуло димом, рятувальники повідомляють про задимлення через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі і тління торфовищ.

Джерело: очевидці, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві у Facebook

Деталі: Жителі міста повідомляють, що на Позняках щось сильно горить і в Новій Дарниці запах горілого й очі щипає.

Рятувальники повідомляють, що станом на 8 ранку 21 вересня "через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення", адже пожежа частково перекинулася на торфовища.

Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління із залученням спеціальної інженерної техніки.

На місці від ДСНС працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.

Про пожежу на Ревуцького 41 рятувальникам повідомили 20 вересня о 12:45. Прибувши туди, пожежні виявили, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв.

О 17:00 неділі пожежу вдалось локалізувати.

 
Дарницькі Вісті
 
Дарницькі Вісті

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Теми: пожежаКиївекологія
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