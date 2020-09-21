Левый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке

На левом берегу Киева дома между Позняками и Дарницей окутало дымом, спасатели сообщают о задымлении из-за пожара на свалке в Дарницком районе и тления торфяника.

Источник: очевидцы, управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook

Детали: Жители города сообщают, что на Позняках что-то сильно горит и в Новой Дарнице запах горелого и глаза щиплет.

Спасатели сообщают, что по состоянию на 8 утра 21 сентября "из-за пожара на мусорной свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление", поскольку пожар частично перебросился на торфяники.

Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники.

На месте от ГСЧС работают 4 пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 пожарных.

О пожаре на Ревуцкого 41 спасателям сообщили 20 сентября в 12:45. Прибыв туда, пожарные обнаружили, что горит свалка на площади 500 м.кв.

К 17:00 воскресенья пожар удалось локализовать.

Дарницькі Вісті