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США закликають Росію піти з Криму та Донбасу і звільнити ув’язнених українців

Понеділок, 21 вересня 2020, 10:05

Сполучені Штати закликають Росію у Міжнародний день миру припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.

Джерело: пресслужба посольства США в Україні

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін заявила, що США підтримують суверенітет України.

Пряма мова Квін: "Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя в мирі та з повним визнанням своїх людських справ.

Поки Росія не припинити конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який заслуговують.

Росія також повинна звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув’язнила у покарання за їх мирну незгоду.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаДонбасКримокупація


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