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США призывают Россию уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинцев

Понедельник, 21 сентября 2020, 10:05
США призывают Россию уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинцев

Соединенные Штаты призывают Россию в Международный день мира прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Источник: пресс-служба посольства США в Украине

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что США поддерживают суверенитет Украины.

Прямая речь Квин: "Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел.

Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладится миром, которого заслуживают.

Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно задержала в наказание за их мирное несогласие".

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Украинская правда

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Темы: СШАУкраинаДонбассКрымоккупация
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