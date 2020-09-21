Литва, Польща і Румунія запропонують лідерам ЄС програму підтримки Білорусі

Президенти Литви, Польщі та Румунії звернуться до лідерів Євросоюзу на саміті 24-25 вересня з проханням запропонувати пакет підтримки Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті литовського президента Гітанаса Науседи.

"Лідери трьох країн закликали Європейський Союз розробити пакет допомоги, який би включав торгівлю з ЄС, допомогу в переговорах про вступ до Світової організації торгівлі, безвізовий режим для громадян Білорусі, диверсифікацію економіки країни і енергетичного сектора, фінансування реструктуризації економіки, участь міжнародних фінансових інститутів і інвестиції", - йдеться в заяві.

Лідери трьох країн заявили, що активно підтримують принципи свободи і демократії та визнають тільки вільні, справедливі та прозорі результати виборів, проведених відповідно до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і за участі міжнародних спостерігачів.

"Якщо громадяни Білорусі вирішать провести в країні політичні та економічні реформи, створити незалежні інститути захисту прав людини і свободи вираження поглядів, ми допоможемо, поділившись своїми знаннями і досвідом", - наголошується в заяві.

Як відомо, Литва, Латвія та Естонія в серпні оголосили про заборону в’їзду для Александра Лукашенка та 29 інших чиновників.

Євросоюз зараз перебуває у процесі підготовки персональних санкцій щодо представників білоруського режиму. Але, за даними ЗМІ, Кіпр заявив, що не схвалить санкції, якщо держави-члени також не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.