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Литва, Польша и Румыния предложат лидерам ЕС программу поддержки Беларуси

Понедельник, 21 сентября 2020, 10:37

Президенты Литвы, Польши и Румынии обратятся к лидерам Евросоюза на саммите 24-25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте литовского президента Гитанаса Науседы.

"Лидеры трех стран призвали Европейский Союз разработать пакет помощи, который бы включал торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении в ВТО, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики, участие международных финансовых институтов и инвестиции", - говорится в заявлении.

Лидеры трех стран заявили, что активно поддерживают принципы свободы и демократии и признают только свободные, справедливые и прозрачные результаты выборов, проведенных в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при участии международных наблюдателей.

"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты защиты прав человека и свободы слова, мы поможем, поделившись своими знаниями и опытом", - отмечается в заявлении.

Как известно, Литва, Латвия и Эстония в августе объявили о запрете въезда для Александра Лукашенко и 29 других чиновников.

Евросоюз сейчас находится в процессе подготовки персональных санкций в отношении представителей белорусского режима. Но, по данным СМИ, Кипр заявил, что не одобрит санкции, если государства-члены также не согласятся ограничить деятельность Турции по бурению в восточной части Средиземного моря.

Темы: БеларусьПольшаРумынияЛитваЕС


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