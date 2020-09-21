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Заява Лукашенка загальмувала транзит євротоварів у Росію

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:39

У Росії заявляють про зрив термінів доставки європейських вантажів через Білорусь.

Джерело: російське видання "Коммерсант"

Деталі: Опитані російським виданням учасники ринку кажуть, що заклик Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, закрити кордон країни з Литвою і Польщею поки привів до посиленого огляду вантажів, зрив постачання європейських вантажів в РФ через Білорусь доходить до п'яти днів.

Російські оператори розглядають два можливі об'їзди. Перший - безпосередньо з Латвії в Росію - це гак в 200 км і подорожчання перевезення приблизно на третину, та й там фури стоять на кордоні від двох до п'яти днів. Другий - через білорусько-польську ділянку кордону, тут гак становить 350 км.

Ситуація ускладнюється і тим, що до кінця року РФ заборонить ввезення без маркування значної частини споживчих товарів - до взуття приєднаються вся текстильна галузь, шини, фототехніка, парфуми та ін., Це якраз ті товари, які наразі складають значну частину європейського імпорту.

Директор підрозділу Global Supply Chain компанії FM Logistic Олексій Мисаїлов нагадує, що одна з основних статей доходів у білоруському бюджеті - забезпечення транзиту. Цьому сприяє зручне географічне положення, а також державна підтримка транспортної галузі.

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про імпортні потоки в РФ, то на транзит через Білорусь припадає понад дві третини автомобільних перевезень з Європи. Транзитом через балтійські країни переміщується близько третини вантажів".

Теми: БілорусьЛукашенкоРосія


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