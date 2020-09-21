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Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:39
Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

В России заявляют о срыве сроков доставки европейских грузов через Беларусь.

Источник: российское издание "Коммерсантъ"

Детали: Опрошенные российским изданием участники рынка говорят, что призыв Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел к усиленным досмотрам грузов, срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней.

Российские операторы рассматривают два возможных объезда. Первый — напрямую из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, но и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км.

Ситуация осложняется и тем, что до конца года РФ запретит ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др., это как раз те товары, которые сегодня составляют значительную часть европейского импорта.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов напоминает, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете — обеспечение транзита. Этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли.

Прямая речь: "Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается порядка трети грузов".

Темы: БеларусьЛукашенкоРосcия
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