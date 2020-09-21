Українсько-американська ракета Alpha успішно пройшла випробування

Американська компанія-розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, успішно провела передпольотні випробування своєї першої ракети Alpha.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії

Деталі: За даними компанії, всі чотири двигуни Reaver першого ступеня пропрацювали 35 секунд, створюючи неймовірний тиск на вогнетривкі дефлектори стенда. Під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги, потужності та стабільності роботи.

Firefly Aerospace Inc. зазначає, що це випробування стало одним із найважливіших напередодні першого польоту ракети-носія.

Пряма мова Макса Полякова: "Запуск ракети стане не лише великий віхою для нашої компанії, а й для всієї Noosphere.

Ми будуємо велику космічну вертикаль, куди входить багато компаній, і ми незабаром будемо готові надавати весь спектр послуг у космічній галузі – від запуску корисних вантажів і виробництва супутників, до систем управління та аналізу отриманих даних.

Це покаже насамперед молодому поколінню, що ми здатні виробляти інтелектуальний продукт, що космос для нас – це не мрія, а реальність.

Я вкладаю багато зусиль і коштів у розвиток науки в Україні, ми вже запустили сім інжинірингових шкіл і плануємо розвивати цей напрям. І я сподіваюся, що запуск Alpha додасть мотивації студентам і учням".

Інші подробиці: Наразі ракета Firefly Alpha перебуває на космодромі Ванденберг (Каліфорнія, США). Перший політ намічено на кінець осені 2020 року.

Компанія Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, у якому могли взяти участь усі охочі, а проекти переможців отримали місце в ракеті та відправляться у космос.

Довідка: Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена у 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління.

У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.

У червні 2018 року Firefly уклала угоду про стартові послуги (Launch Services Agreement, LSA) із британською Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на забезпечення у 2020-2022 рр. запусків малих супутників за допомогою РН нового покоління Firefly Alpha.

Firefly належить до прихильників ідеї "нового космосу", яку просувають американські SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin. Йдеться про розширення доступу до космосу за рахунок інновацій для зниження вартості пусків, а також за рахунок подолання адміністративних і логістичних обмежень, пов'язаних із залежністю від національних космічних інститутів.

Штаб-квартира Firefly базується у Техасі, офіси компанії працюють у Вашингтоні, Токіо (Японія) і м. Дніпрі (Україна).

Фінансування Firefly забезпечує венчурний фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Каліфорнія), заснований вихідцем із України бізнесменом Максимом Поляковим, відомим насамперед проектами в IT-секторі.