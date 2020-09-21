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Украино-американская ракета Alpha успешно прошла испытания

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:02
Fb Firefly Aerospace Ukraine

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании

Детали: По данным компании, все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы.

Firefly Aerospace Inc. отмечает, что это испытание стало одним из важнейших в преддверии первого полета ракеты-носителя.

Прямая речь Макса Полякова: "Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere.

Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы вскоре будем готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли – от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных.

Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас – это не мечта, а реальность.

Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили семь инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам".

Другие подробности: В настоящее время ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг (Калифорния, США). Первый полет намечен на конец осени 2020 года.

Компания Firefly Aerospace запустила конкурс Dream, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.

Справка: Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) – созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения.

В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 гг. запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly относится к сторонникам идеи "нового космоса", которую продвигают американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin. Речь идет о расширении доступа к космосу за счет инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и г.Днепр (Украина).

Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Максимом Поляковым, известным, в первую очередь проектами в IT-секторе.

Темы: космоснаукатехнологиибизнес


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