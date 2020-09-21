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Від 3 років до 93: за добу в Києві додалося 275 хворих на коронавірус

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:08
Від 3 років до 93: за добу в Києві додалося 275 хворих на коронавірус

У 275 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Ситуація із розповсюдженням вірусу залишається складною. І Київ продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки. Ще 275 людей захворіли на коронавірус минулої доби. Двоє хворих померли… Одужали за минулу добу дев'ять людей".

 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, в Деснянському – 36, Дніпровському районі - 35 випадків.

Серед тих, хто захворіли минулої доби: 139 жінок віком від 18 до 93 років і десять дівчаток від трьох до 16 років. А також 120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і шість хлопчиків від п'яти до 17 років. Захворіли також вісім медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19 758. Всього коронавірус подолали 5 868 мешканців Києва. Хвороба забрала життя 318 киян.

У столичних лікарнях перебувають наразі 1010 хворих на коронавірус, із них 30 дітей. 189 із пацієнтів - у важкому стані.

293 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ.

За словами мера Києва, ще 101 пацієнт – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 366 хворих – перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Теми: Київкоронавірус
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