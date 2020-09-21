Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От 3 лет до 93: за сутки в Киеве прибавилось 275 больных коронавирусом

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:08
От 3 лет до 93: за сутки в Киеве прибавилось 275 больных коронавирусом

У 275 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Ситуация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое больных умерли... Выздоровели за минувшие сутки девять человек".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском - 36, Днепровском районе - 35 случаев.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и десять девочек от трех до 16 лет. А также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет. Заболели также восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева. Болезнь унесла жизни 318 киевлян.

В столичных больницах находятся сейчас 1010 больных коронавирусом, из них 30 детей. 189 из пациентов - в тяжелом состоянии.

293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киев
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: