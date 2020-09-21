Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

От 3 лет до 93: за сутки в Киеве прибавилось 275 больных коронавирусом

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:08

У 275 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Ситуация с распространением вируса остается сложной. И Киев продолжает находиться в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Еще 275 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Двое больных умерли... Выздоровели за минувшие сутки девять человек".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Деснянском - 36, Днепровском районе - 35 случаев.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и десять девочек от трех до 16 лет. А также 120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и шесть мальчиков от пяти до 17 лет. Заболели также восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева. Болезнь унесла жизни 318 киевлян.

В столичных больницах находятся сейчас 1010 больных коронавирусом, из них 30 детей. 189 из пациентов - в тяжелом состоянии.

293 получают кислородную поддержку. 22 больных - под аппаратами ИВЛ.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных - находятся в стационарах с воспалением легких.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко

Заявление Лукашенко затормозило транзит евротоваров в Россию

фото, видеоЛевый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке

В воскресенье COVID-19 подтвердился у 2 675 украинцев, умерли 26 больных

Деньги Манафорта и Могилевича: утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира

Все новости...
Киев
Левый берег Киева затянуло дымом из-за пожара на мусорной свалке
На пивзаводе в Киеве произошел взрыв, есть пострадавшие
Студенческий парламент КНУ имени Шевченко возмущен мероприятием "Слуги народа"
Последние новости
12:51
Рейтинг "Слуги народа" падает, а "ЕС" – растет
12:40
Крымский политзаключенный-журналист вышел на свободу
12:39
Поток рабочей силы в Польшу из Украины и Беларуси начал существенно меняться
12:38
За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС
12:37
Блокировка ввоза битума из Беларуси прекращена - Гостаможслужба
12:34
"Слуги народа" отреагировали на обвинения в агитации в университете Шевченко
12:16
Украина и Турция будут совместно развивать космическую индустрию
12:15
В Украине будет сухо и ясно
12:08
От 3 лет до 93: за сутки в Киеве прибавилось 275 больных коронавирусом
12:08
Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!