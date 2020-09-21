Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні буде сухо і ясно

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:15
Фото unsplash.com

У найближчі дні в Україні буде тепло і ясно, вночі та вранці тумани, дощі очікуються лише наприкінці вересня.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "22 вересня повсюди в Україні очікується суха ясна погода – антициклон. Вночі можна милуватися зорями й молодиком, а вдень ще добирати на носа веснянок. Вітер буде переважно південних напрямків, хіба на Сході ще побуде північно-західним. Типова ознака осені, тумани, плаватимуть вночі та вранці".

Деталі: 22 вересня в Україні +22+27 градусів. Упродовж тижня – +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів.

За прогнозом синоптика, найближчих дощів слід чекати 27 вересня на Заході України. 28 вересня дощитиме також на Півдні, а 30 вересня дощі пройдуть майже по всій території України.

У Києві 22 вересня буде сонячна та тепла погода, вдень до +25 градусів.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заява Лукашенка загальмувала транзит євротоварів у Росію

фото, відеоЛівий берег Києва затягло димом через пожежу на сміттєзвалищі

У неділю COVID-19 підтвердився у 2 675 українців, померли 26 хворих

Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Студентський парламент КНУ імені Шевченка обурений заходом "Слуги народу"

оновлено, фото, відеоУ Білорусі знову затримують учасників протестів

Усі новини...
погода
Через негоду у Греції порушено рух потягів, двоє людей загинули
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться спекотна погода
Синоптики обіцяють спеку +30° за тиждень
Останні новини
12:51
Рейтинг "Слуги народу" падає, а "ЄС" – росте
12:40
Кримський політв'язень-журналіст вийшов на свободу
12:39
Потік робочої сили в Польщу з України та Білорусі почав істотно змінюватися
12:38
За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС
12:37
Блокування ввезення бітуму з Білорусі припинено - Держмитслужба
12:34
"Слуги народу" відреагували на закиди в агітації в університеті Шевченка
12:16
Україна і Туреччина спільно розвиватимуть космічну індустрію
12:15
В Україні буде сухо і ясно
12:08
Від 3 років до 93: за добу в Києві додалося 275 хворих на коронавірус
12:08
Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію стадіону у Кривому Розі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!