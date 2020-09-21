В Україні буде сухо і ясно

У найближчі дні в Україні буде тепло і ясно, вночі та вранці тумани, дощі очікуються лише наприкінці вересня.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова: "22 вересня повсюди в Україні очікується суха ясна погода – антициклон. Вночі можна милуватися зорями й молодиком, а вдень ще добирати на носа веснянок. Вітер буде переважно південних напрямків, хіба на Сході ще побуде північно-західним. Типова ознака осені, тумани, плаватимуть вночі та вранці".

Деталі: 22 вересня в Україні +22+27 градусів. Упродовж тижня – +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів.

За прогнозом синоптика, найближчих дощів слід чекати 27 вересня на Заході України. 28 вересня дощитиме також на Півдні, а 30 вересня дощі пройдуть майже по всій території України.

У Києві 22 вересня буде сонячна та тепла погода, вдень до +25 градусів.