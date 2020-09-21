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В Украине будет сухо и ясно

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:15
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украине будет тепло и ясно, ночью и утром туманы, дожди ожидаются лишь в конце сентября.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "22 сентября повсеместно в Украине ожидается сухая ясная погода – антициклон. Ночью можно любоваться звездами и молодым месяцем, а днем ​​еще добрать на нос веснушек. Ветер будет преимущественно южных направлений, разве что на Востоке еще побудет северо-западным. Типичный признак осени, туманы, будут плавать ночью и утром".

Детали: 22 сентября в Украине +22+27 градусов. В течение недели – +25+29 градусов, на юге до +30 градусов.

По прогнозу синоптика, 27 сентября на Запад Украины дожди придут. 28 сентября дожди ожидаются также на юге, а 30 сентября – почти по всей территории Украины.

В Киеве 22 сентября будет солнечная и теплая погода, днем ​​до +25 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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