Кримський політв'язень-журналіст вийшов на свободу

Засуджений на 2,5 роки цивільний журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін і вийшов на свободу.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Раніше засудженого до двох з половиною років ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму журналіста Мемедемінова доставили в колонію-поселення №8, яка знаходиться в селищі Садковський Ростовської області.

22 березня 2018 року в селі Холмовка Бахчисарайського району в його будинку провели обшук. Мемедемінова формально затримали за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму" і ролики на своєму каналі Youtube, записані ним ще до 2014 року.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов'язано з його активною ненасильницькюї правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

23 березня 2018 року суддя Київського районного суду Білоусов Михайло обрав журналісту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це клопотав старший слідчий УФСБ Росії Паршутін Олександр, який прибув на службу до Криму після 2014 року. Його прізвище фігурує в ряді політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, "диверсанта" Ридвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.

2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд засудив громадянського журналіста "Кримської солідарності" до двох з половиною років колонії-поселення.