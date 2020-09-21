Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримський політв'язень-журналіст вийшов на свободу

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:40
Кримський політв'язень-журналіст вийшов на свободу

Засуджений на 2,5 роки цивільний журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін і вийшов на свободу.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Раніше засудженого до двох з половиною років ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму журналіста Мемедемінова доставили в колонію-поселення №8, яка знаходиться в селищі Садковський Ростовської області.

 
Мемедемінова зустрічали колеги і друзі

22 березня 2018 року в селі Холмовка Бахчисарайського району в його будинку провели обшук. Мемедемінова формально затримали за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму" і ролики на своєму каналі Youtube, записані ним ще до 2014 року.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем і вважає, що переслідування Мемедемінова було пов'язано з його активною ненасильницькюї правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

23 березня 2018 року суддя Київського районного суду Білоусов Михайло обрав журналісту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це клопотав старший слідчий УФСБ Росії Паршутін Олександр, який прибув на службу до Криму після 2014 року. Його прізвище фігурує в ряді політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, "диверсанта" Ридвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.

2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд засудив громадянського журналіста "Кримської солідарності" до двох з половиною років колонії-поселення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: