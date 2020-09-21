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Крымский политзаключенный-журналист вышел на свободу

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:40

Осужденный на 2,5 года гражданский журналист и медиа-координатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов отбыл срок и вышел на свободу.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Ранее осужденного к двум с половиной годам заключения по обвинению в публичных призывах к терроризму журналиста Мемедеминова доставили в колонию-поселение №8, которая находится в поселке Садковский Ростовской области.

 
Мемедеминова встречали коллеги и друзья

22 марта 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района в его доме прошел обыск. Мемедеминов формально был задержан за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и ролики на своем канале Youtube, записанные им еще до 2014 года.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным и считает, что преследование Мемедеминова было связано с его активной ненасильственной правозащитной и журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов.

23 марта 2018 года судья Киевского районного суда Белоусов Михаил избрал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом ходатайствовал старший следователь УФСБ России Паршутин Александр, прибывший на службу в Крым после 2014 года. Его фамилия фигурирует в ряде политических уголовных дел: журналиста Николая Семены, "диверсанта" Ридвана Сулейманова и заместителя главы Меджлиса крымских татар Ильми Умерова.

2 октября 2019 года Южный окружной военный суд приговорил гражданского журналиста "Крымской солидарности" к двум с половиной годам колонии-поселения.

Украинская правда
Темы: Крымправа человека


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