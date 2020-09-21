За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС

Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 12 до 16 вересня 2020 року

Деталі: За п’ятого президента України Петра Порошенка проголосували б 18,9% виборців, 13,3% – за Юрія Бойка, 9,8% – за Юлію Тимошенко, 6,8% – за Ігоря Смешка, 6% – за Олега Ляшка, 4,9% – за Анатолія Гриценка, 2,3% – за Олександра Вілкула. За інших кандидатів проголосували б загалом 6,1%.

Порівняно із результатами опитування, проведеного в квітні рейтинг Зеленського знизився на 11%.

Довідково: Опитування проводилось методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.