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За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС

Понеділок, 21 вересня 2020, 12:38
За 5 місяців Зеленський втратив більше 10% рейтингу - КМІС

Якби вибори президента відбулися в середині вересня за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 31,8% виборців, які вже визначилися.

Джерело: опитування КМІС, проведене з 12 до 16 вересня 2020 року   

Деталі: За п’ятого президента України Петра Порошенка проголосували б 18,9% виборців, 13,3% – за Юрія Бойка,  9,8% – за Юлію Тимошенко, 6,8% – за Ігоря Смешка, 6% – за Олега Ляшка, 4,9% – за Анатолія Гриценка, 2,3% – за Олександра Вілкула. За інших кандидатів проголосували б загалом 6,1%.

 

Порівняно із результатами опитування, проведеного в квітні рейтинг Зеленського знизився на 11%.

 

Довідково: Опитування проводилось методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. 

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитування
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