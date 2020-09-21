Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

Понедельник, 21 сентября 2020, 12:38
За 5 месяцев Зеленский потерял больше 10% рейтинга - КМИС

Если бы выборы президента состоялись в средине сентября за ​​действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 31,8% избирателей, которые уже определились.

Источник: опрос КМИС, проведенный с 12 до 16 сентября 2020

Детали: За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 18,9% избирателей, 13,3% - за Юрия Бойко, 9,8% - за Юлию Тимошенко, 6,8% - за Игоря Смешко, 6% - за Олега Ляшко, 4,9% - за Анатолия Гриценко, 2,3% - за Александра Вилкула. Других кандидатов проголосовали бы всего 6,1%.

 

По сравнению с результатами опроса, проведенного в апреле рейтинг Зеленского снизился на 10,8%.

 

Справка: Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
Все новости...
Реклама: