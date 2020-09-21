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600 молдован застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:08

600 пасажирів з Молдови, які мали транзитом їхати до Чехії, на декілька днів застрягли на кордоні між Україною та Угорщиною після відмови угорської сторони впустити їх. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

На 20 вересня, між кордонами країн залишалися заблокованими 12 автобусів з Молдови із близько 600 людей. Деякі простояли там вже декілька днів. TV8 повідомляло, що застряглі молдовани мали їхати через Угорщину транзитом, до Праги. Компанія-перевізник нібито сказала їм зачекати "ще 3-4 дні" для вирішення питання. 

МЗС Молдови через своє посольство у Будапешті подало скаргу з цього приводу. 

"Під час спілкування з представниками влади Угорщини у суботу й неділю мені повідомили, що кожен автобус розвернули з наданням офіційного документа, де зазначена причина недопуску на територію Угорщини - через відсутність супроводжуючих документів у компаній-перевізників", - повідомляє МЗС Молдови. 

Якій компанії належать автобуси із застряглими пасажирами, наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, Угорщина з 1 вересня закрила свої кордони для іноземців, пояснюючи це загрозою "другої хвилі" коронавірусу, але з винятками для деяких категорій; також зберігся дозвіл на транзит

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваУгорщинаУкраїнакордонПрикордонна служба
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